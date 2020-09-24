Вакцину от коронавируса начали испытывать на пожилых людях
По словам Дмитриева, это дополнительные испытания на группах риска. Проводятся они с целью изучить эффективность препарата на людях пенсионного возраста. Об это сообщило РИА «Новости».
«Мы считаем: давайте дождемся результатов этих исследований, но фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека. <…> Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей», — объяснил глава РФПИ.
Он также рассказал, что его пожилые родители тоже принимают участие в испытаниях и чувствуют себя хорошо.
Несколько дней назад директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые начали исследовать вакцину «Спутник V» на онкобольных. Также он рассказал, что у привитых отечественным препаратом нет каких-либо аллергических реакций.
Российская вакцина является первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса.