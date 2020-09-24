Вакцину от коронавируса начали испытывать на пожилых людях

Институт имени Гамалеи начал испытания вакцины от коронавируса на группах риска, включая пожилых людей. Об этом сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По словам Дмитриева, это дополнительные испытания на группах риска. Проводятся они с целью изучить эффективность препарата на людях пенсионного возраста. Об это сообщило РИА «Новости».

«Мы считаем: давайте дождемся результатов этих исследований, но фундаментально наша вакцина менее рисковая, потому что она основана на аденовирусе человека. <…> Мы не ожидаем каких-то негативных действий для пожилых людей», — объяснил глава РФПИ.

Он также рассказал, что его пожилые родители тоже принимают участие в испытаниях и чувствуют себя хорошо.

Несколько дней назад директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ученые начали исследовать вакцину «Спутник V» на онкобольных. Также он рассказал, что у привитых отечественным препаратом нет каких-либо аллергических реакций.

Российская вакцина является первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса.