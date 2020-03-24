Вакцину от коронавируса могут включить в полис ОМС

«При создании вакцины против SARS-CoV-2 и после прохождения клинических исследований, возможно, в нормативные документы будут внесены изменения», — пояснил Шкитин.

Вакцину от коронавируса могут внести в нормативные документы, которые определяют оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Однако пока Минздрав не определил, проводить вакцинацию профилактически или с лечебной целью.