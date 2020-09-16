Вакцину от коронавируса будут вводить добровольцам натощак

Участники пострегистрационных исследований препарата от коронавируса «Спутник V» должны будут привиться натощак. Кроме того, за сутки до вакцинации добровольцам нельзя интенсивно заниматься спортом.

«Введение вакцины или плацебо проводится натощак», — привело РИА «Новости» пункт из протокола клинического исследования вакцины.

В документе уточняется, что за сутки до введения препарата следует отказаться от контактных и интенсивных занятий спортом. После вакцинации в течение суток рекомендуется не садиться за руль машины.

Ранее сообщалось, что добровольцы будут вести электронный дневник с помощью мобильного приложения. После прививки они должны будут в определенные дни фиксировать изменения своего состояния здоровья. Всего потребуется сделать 16 записей за полгода. Кроме того, участники исследования должны будут связываться с медиками по телефону.

Президент Владимир Путин в августе сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Во время испытаний вакцина показала свою безопасность и эффективность. В третьем этапе тестов примут участие 40 тысяч добровольцев.