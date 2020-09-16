Вакцину от коронавируса будут вводить добровольцам натощак
«Введение вакцины или плацебо проводится натощак», — привело РИА «Новости» пункт из протокола клинического исследования вакцины.
В документе уточняется, что за сутки до введения препарата следует отказаться от контактных и интенсивных занятий спортом. После вакцинации в течение суток рекомендуется не садиться за руль машины.
Ранее сообщалось, что добровольцы будут вести электронный дневник с помощью мобильного приложения. После прививки они должны будут в определенные дни фиксировать изменения своего состояния здоровья. Всего потребуется сделать 16 записей за полгода. Кроме того, участники исследования должны будут связываться с медиками по телефону.
Президент Владимир Путин в августе сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Препарат «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Во время испытаний вакцина показала свою безопасность и эффективность. В третьем этапе тестов примут участие 40 тысяч добровольцев.