Вакцину от COVID-19 запланировали испытывать на детях в начале 2021 года

Российские медики могут начать испытания вакцины от коронавируса на детях в январе–феврале 2021 года. Но перед этим они должны полностью завершить тесты препарата на взрослых.

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что специалисты уже начали подготавливать бумаги для проведения испытания на детях. По его словам, институт подобные тесты раньше никогда не проводил.

«Педиатры знают эти особенности, и вместе с ними мы сейчас пишем пакет документов, которые представим в Минздрав, чтобы на детях можно было это проводить, но только после того, как мы закончим все исследования на взрослых», — пояснил Гинцбург РИА «Новости».

Он добавил, что исследования могут начаться в январе–феврале 2021 года. Для проведения третьей фазы испытаний препарата от коронавируса потребуется порядка пяти месяцев. В испытаниях будут участвовать около двух тысяч человек.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что новую вакцину от коронавируса должны зарегистрировать в России в ближайшие 10 дней. По его словам, специалисты надеются производить по десять миллионов доз препарата каждый месяц к концу этого года.