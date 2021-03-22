Вакцину от коронавируса для кошек и собак представят в России в конце апреля

Россельхознадзор завершает разработку вакцины от коронавируса для кошек, собак и пушных зверей. Ведомство представит препарат 20 апреля. Над созданием прививки работает подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных.

Как сообщают, предзаказ уже открыт. Называется прививка «Карнивак-Ков». Она предназначена для профилактики COVID-19 у кошек, собак и пушных зверей.

«Вакцину мы начали разрабатывать в апреле прошлого года, то есть год. На сегодняшний день большая часть испытаний завершена, вакцина показала свою эффективность и проходит этап регистрации», — уточнила Юлия Мелано, советник руководителя Россельхознадзора.

Такое внимание уделили именно пушным животным, потому что недавно норки стали причиной массовой истерии в Дании. По приказу властей убили почти 2,5 миллиона норок. Правда, после признались, что погорячились. Ведь истреблять нужно было только тех пушных, которые оказались на ферме, где выявили инфекцию.

И все-таки причины для страха были. Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что норки действительно заболели COVID-19, в том числе от человека. И передали ему уже мутацию коронавируса. Ее назвали «очаг-5», и страшна она пока тем, что не изучена. Поэтому будущая вакцина в первую очередь предназначена именно для пушных зверей, которые наиболее восприимчивы к коронавирусу.

«Есть вполне обоснованная версия, что промежуточным хозяином между летучей мышью и человеком для коронавируса стали именно пушные животные где-то там в Китае, именно так он передался», — пояснил Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.

Дошел коронавирус и до зоопарков. Например, в США его подхватили львы, тигры и гориллы. Болеют и домашние животные. Ученые Федерального центра охраны здоровья животных отмечают, что кошки и собаки тоже находятся в зоне риска. Но обычно переносят вирус бессимптомно. Хотя иногда встречаются симптомы респираторной инфекции: кашляют, чихают, теряют аппетит и активность.

«Более чувствительны к коронавирусу, похоже, кошки. Но заметим, что они очень хорошо соблюдают карантин. Они сидят дома и никуда не выходят, как правило. Поэтому опасности распространения инфекции они не представляют, для них вирус в общем безопасен. Поэтому не очень понятно, зачем их нужно прививать. Но это безопасно — почему бы нет», — отметил Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова.

Ни одного случая заражения человека от кошек и собак не подтвердили. Это хорошая новость. Только некоторые безответственные хозяева, услышав, что питомцы могут болеть, стали выгонять на улицы здоровых кошек и собак, совершенно игнорируя при этом мнения ученых. Человеку заразиться от питомца нельзя.

Об этом говорит все та же ВОЗ. А вот обратная возможность (от человека к животному) есть. И если заболел хозяин, нужно постараться минимизировать контакт с любимцем. Кормить в перчатках, не гладить и не кашлять вблизи с усатым.

И все-таки случаи заболевания СOVID-19 в мире животных выявляются в разы реже, нежели среди людей. Поэтому, по мнению Россельхознадзора, массовое тестирование питомцев не требуется. Но хозяев призывают к бдительности. Если пушистый контактировал с больным, его здоровье необходимо проверить. И уж тем более если ваш мурлыка или пес чувствует себя нехорошо: кашляет, у него слезятся глаза, течет из носа и наблюдается общая вялость.

Нет животных, у которых коронавирус вызывает такие ужасные последствия, как для человека. Это наша особенность как вида.

Поэтому подытожим: вакцинация главным образом касается пушных зверей: норок, хорьков, куниц — иными словами обитателей звероферм. И это скорее способ перестраховаться. Ведь самая большая потенциальная опасность для человека — новые мутации, против которых могут быть бессильны существующие вакцины.