Вакцину «КовиВак» разрешили испытать на людях старше 60 лет

Минздрав России одобрил клинические испытания вакцины «КовиВак» на людях старше 60 лет. Об этом решении министерства сообщило агентство РИА «Новости».

Испытания третьей зарегистрированной вакцины от коронавируса впервые начнут проводить на добровольцах, достигших возраста 60 лет.

«КовиВак» — это вакцина от коронавируса, разработанная Научным центром исследований имени Чумакова. Сейчас она начала поступать в регионы России. В отличие от уже довольно давно существующих и опробованных вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», «КовиВак» сделана по классической методике. Этот препарат содержит полноценный вирус, а не его часть.

Ученые центра Чумакова уверили, что эта вакцина отлично подходит для людей со слабым иммунитетом и тем, кто уже переболел ковидом. Также разработчики вакцины добавили, что после ее принятия антитела вырабатываются наиболее быстро.

Цикл вакцинации будет состоять из двух приемов препарата — так же, как и у других вакцин от коронавируса. Но разница между приемами будет 14 дней, а не 21.