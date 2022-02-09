Вакцину «КовиВак» для детей проверят на подростках

Действие вакцины от коронавируса «КовиВак» для детей в первую очередь будут проверять на добровольцах возрастом 12-17 лет. Об этом «Известиям» рассказал директор по развитию Центра им. М. П. Чумакова Константин Чернов.

По словам Чернова, одним из направлений третьей фазы исследований вакцины «КовиВак» для детей является изучение ее воздействия на переболевших более полугода назад. А также — на еще не сталкивавшихся с вирусом добровольцах в возрасте от трех до 17 лет.

«Ребят разделят на три возрастные группы, и исследования будут проходить постепенно со снижением возрастного порога. Мы не будем сразу же обращаться к самым младшим. Вначале это будет группа подростков 17-12 лет, вторая категория — от 12 до шести и только потом уже от шести до трех лет», — рассказал он.

Испытания в течение года пройдут на базах четырех медицинских учреждений в Перми, Самаре, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Вакцина может быть зарегистрирована и разрешена к применению уже летом 2022 года. Чернов отметил, что дети до 12 лет смогут привиться «КовиВаком» в следующем году.

Разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «КовиВак» с участием детей ранее выдал Минздрав РФ. К исследованиям предполагается привлечь 1050 добровольцев.

Инактивированная цельновирионная вакцина «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, была зарегистрирована в Минздраве РФ 19 февраля 2021 года. Она создана на основе ослабленного или убитого коронавируса, который не может вызвать заболевание.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о том, что никаких побочных эффектов у подростков от 12 до 17 лет, привитых от коронавируса вакциной «Спутник М», не наблюдается.