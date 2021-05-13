Вакцину AstraZeneca планируют выпускать в России на экспорт

В России выпустят первую партию вакцины от коронавируса по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Препарат планируют отправить на экспорт.

Выпуском займется российская фармацевтическая компания «Р-Фарм». Об этом РИА «Новости» рассказал ее генеральный директор Василий Игнатьев.

«Мы готовимся к тому, чтобы в июне выпустить в оборот первую партию вакцины „Р-Кови“», — заявил он.

Игнатьев уточнил, что вся произведенная в РФ вакцина пойдет на экспорт. Речь идет о нескольких сотнях тысяч препарата ежемесячно.

«Р-Фам» договорилась с AstraZeneca о производстве вакцины для профилактики COVID-19 в июле 2020 года. Российская компания предоставит свои технологические возможности и послужит хабом для поставки препарата в 30-50 стран, среди которых государства Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы.

Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и «Р-Фарм» подписали в декабре прошлого года меморандум о взаимодействии.