Уже в следующем году вакцинные паспорта для тех, кто привился от нового коронавируса, могут стать реальностью. Скорее всего, они будут использоваться для международных путешествий. Например, на самолетах.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Я думаю, ряд стран будут вводить это быстрее, другие будут вводить более медленно. Безусловно, будут, в том числе, и перелеты на самолетах либо по системам тестирования, либо по вакцинным паспортам», — сказал Дмитриев.

Он признался, что пока такое звучит странно. Но уже через год все поймут, что привитые люди несут меньше риска, чем инфицированные. Поэтому вакцинные паспорта в следующем году станут частью нашей жизни.

Проект цифрового ковид-паспорта представили в Женеве восемь европейских и американских авиакомпаний. Предполагается, что все пассажиры самолетов будут обязаны загружать в это приложение для смартфона сведения о результатах тестов на коронавирус, антителах и прививках.

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) высказались против этой идеи. По их мнению, пока данных об иммунитете человека, имеющего антитела, недостаточно. Поэтому паспорт не сможет гарантировать отсутствие риска.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что на сайте госуслуг уже в январе можно будет получить паспорт вакцинированного от коронавируса.