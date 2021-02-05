Половина российских работодателей не собирается вакцинировать сотрудников

Половина российских работодателей не планирует прививать своих работников от коронавируса. При этом проводить вакцинацию для сотрудников хотят лишь 15% участников опроса.

Не собираются вакцинировать сотрудников от коронавируса 50% работодателей в России, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование портала HeadHunter.ru. Среди этого числа компаний 36% заявили, что прививки являются бесполезной тратой денег. По их словам, это связано с не гарантированностью эффективности препарата. Еще 23% россиян считают, что у их сотрудников минимальный риск заразиться. Об отсутствии денег на вакцинацию рассказали 18% опрошенных.

Провести вакцинацию от коронавируса планируют 15% работодателей. Обсуждают вопрос 23% респондентов. Всех работников хотят привить 75% участников исследования из числа тех, кто точно решил делать вакцинацию. Прививать сотрудников, контактирующих с клиентами, будут 8% работодателей.

Сейчас в России продолжается вакцинация населения от коронавируса. Прививки делаются на добровольной основе. Обязательно должны пройти вакцинацию медицинские работники, представители образовательных учреждений и сотрудники сферы социального обслуживания.