Вакцинировать детей 6-11 лет от ковида в рамках исследований начнут в России

Вакцинация детей от шести до 11 лет начнется в России в рамках клинических исследования с 9–10 июня. Об этом сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В стационар для проведения клинических исследований вакцины от коронавируса дети-добровольцы будут ложиться вместе с родителями, это на три дня, 6–7 июня, значит, введение планируется 9–10 июня», — сказал он.

Ранее проведение клинических исследований одобрил Минздрав. Предполагается, что процесс может занять до трех с половиной месяцев.

Врач и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что коронавирус после тяжелого дебюта, когда умирали большое количество зараженных, мутировал в сторону высокой скорости распространения и меньшей тяжести заболевания. Для медиков это «конец начала» пандемии.

Также сообщалось, что 1 июня Турция отменила тесты ПЦР для въезда в страну через все пограничные пункты. При оценке текущей ситуации, связанной с пандемией, специалисты пришли к выводу, что жесткий контроль более не требуется.