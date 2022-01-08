Вакцинированные «Спутником V» смогут въехать в Израиль с серологическим тестом

Иностранные граждане, привитые вакциной «Спутник V», смогут посетить территорию Израиля при условии сдачи положительного серологического теста после прилета. Также допускаются граждане, привитые вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Израиля.

С 9 января Израиль смогут посетить также уже переболевшие ковидом и имеющие соответствующий сертификат.

Отмечается в документе, что гражданин должен быть привит обоими компонентами вакцины, причем со дня введения второго должно пройти не менее 14 дней, но не более 180 дней в день их выезда из Израиля. Также будут пропускать те лица, которые вакцинированы бустерной дозой и ко дню их въезда в Израиль прошло 14 или более дней с даты укола.

Ранее в Израиле признавались лишь прививки вакцинами, которые были одобрены ВОЗ.