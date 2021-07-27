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    27 июля 2021, 09:44

    Вакцинацию сделали обязательной в Волгоградской области для некоторых работников

    Александр Блинов

    В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий работников. Постановление об этом выпустила главный санитарный врач региона Ольга Зубарева, сообщил сайт V1.ru.

    Вакцинацию сделали обязательной в Волгоградской области для некоторых работников

    Волгоградский Роспотребнадзор таким образом отреагировал на рост заболеваемости ковидом. С начала месяца выявлять случаи заражения в регионе начали почти в два раза чаще. Очаги инфекции фиксируют в медучреждениях, образовательных и оздоровительных организациях, домах престарелых.

    Сделать прививку в Волгоградской области теперь обязательно должны сотрудники ряда сфер, в том числе торговли и услуг, включая курьерскую доставку товаров, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма. Вакцинироваться от коронавируса предписано и местным чиновникам.

    Первый укол нужно сделать до 30 августа, а второй — до 30 сентября.

    Следить за ходом прививочной кампании будет лично глава регионального Роспотребнадзора.

    Ранее в Нижегородской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации.