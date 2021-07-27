Вакцинацию сделали обязательной в Волгоградской области для некоторых работников

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий работников. Постановление об этом выпустила главный санитарный врач региона Ольга Зубарева, сообщил сайт V1.ru.

Волгоградский Роспотребнадзор таким образом отреагировал на рост заболеваемости ковидом. С начала месяца выявлять случаи заражения в регионе начали почти в два раза чаще. Очаги инфекции фиксируют в медучреждениях, образовательных и оздоровительных организациях, домах престарелых.

Сделать прививку в Волгоградской области теперь обязательно должны сотрудники ряда сфер, в том числе торговли и услуг, включая курьерскую доставку товаров, общепита, пищевой промышленности, образования, ЖКХ, туризма. Вакцинироваться от коронавируса предписано и местным чиновникам.

Первый укол нужно сделать до 30 августа, а второй — до 30 сентября.

Следить за ходом прививочной кампании будет лично глава регионального Роспотребнадзора.

Ранее в Нижегородской области расширили перечень профессий для обязательной вакцинации.