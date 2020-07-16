Вакцинацию россиян от коронавируса могут закончить к началу 2021 году

«В России мы произведем 30 млн вакцин, при необходимости для России — 50 млн, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года. Что касается мира, то мы ожидаем произвести около 200 млн доз вакцин до конца года», — пояснил Дмитриев.

Фонд инвестировал в создание вакцины и разработку препарата «Авифавир» от коронавируса. Дмитриев отметил, что в начале августа пройдет третья фаза испытаний вакцины «на обычных людях и медперсонале». По мнению главы фонда, вакцина на основе аденовируса первая окажется на рынке, а препарат на основе новой технологии мРНК (матричная РНК) будет на рынках только в следующем году. Потому что последнюю вакцину нужно проверить на воздействие на фертильность. При этом Дмитриев сам уже привился от коронавируса, а вторая вакцинация может продлить ему иммунитет еще на два года.