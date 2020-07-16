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    16 июля 2020, 13:49

    Вакцинацию россиян от коронавируса могут закончить к началу 2021 году

    Мария Шагиахметова

    К началу 2021 года полная вакцинация россиян может быть уже завершена. К этому времени планируют произвести 30 миллионов доз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

    «В России мы произведем 30 млн вакцин, при необходимости для России — 50 млн, то есть, соответственно, полностью вакцинация в России может быть завершена в начале следующего года. Что касается мира, то мы ожидаем произвести около 200 млн доз вакцин до конца года», — пояснил Дмитриев.

    Фонд инвестировал в создание вакцины и разработку препарата «Авифавир» от коронавируса. Дмитриев отметил, что в начале августа пройдет третья фаза испытаний вакцины «на обычных людях и медперсонале». По мнению главы фонда, вакцина на основе аденовируса первая окажется на рынке, а препарат на основе новой технологии мРНК (матричная РНК) будет на рынках только в следующем году. Потому что последнюю вакцину нужно проверить на воздействие на фертильность. При этом Дмитриев сам уже привился от коронавируса, а вторая вакцинация может продлить ему иммунитет еще на два года.