Вакцинацию от коронавируса будут контролировать через приложение

Каждая пробирка вакцины от коронавируса получит свой QR-код, а ее применение будет контролироваться через приложение.

Об этом рассказал замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи (НИЦЭМ) Денис Логунов, говорится в материале РБК.

«Каждая пробирка будет привязана к человеку, а человек — к приложению. Разрабатывается специальное приложение. Применение будет находиться под жесточайшем контролем», — рассказал Логунов. Он также указал, что для уже переболевших коронавирусом не будет ограничений по применению вакцины. Логунов также добавил, что у тех, кто перенес коронавирус быстро пропадают антитела.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что очередной этап проверки вакцины стартует на следующей неделе.

«На следующей неделе начнется пострегистрационное исследование на более чем 40 тысячах пациентах полностью в соответствии с международными стандартами», — сказал Дмитриев. Исследование, по его словам, будет идти параллельно с вакцинацией групп риска.

Дмитриев также рассказал, что результаты клинических испытаний вскоре опубликуют «в ведущих научных журналах». Однако не уточнил, в каких именно.

Первую вакцину от коронавируса зарегистрировали в России, уже предстоящей осенью начнется вакцинация населения. Но у препарата есть противопоказания к применению. «360» разобрался, кому нельзя вводить лекарство, и на что нужно обратить внимание перед походом к врачу.