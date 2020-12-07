Вакцинацию от коронавируса в Москве прошли около двух тысяч человек за два дня

За первые два дня масштабной вакцинации прививку от коронавируса сделали в Москве около двух тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В выходные — в субботу и воскресенье — открыли прививочные пункты, на которых привилось за выходные около двух тысяч человек», — процитировало Собянина РИА «Новости».

По словам главы города, столица готова к более масштабной вакцинации. Специалисты проверили всю систему: работу складов, доставку до прививочных пунктов, хранение вакцины и технологию ее разморозки. Также Собянин подчеркнул, что в Москве в резерве для больных ковидом находятся около пяти тысяч коек.

«Это достаточный запас прочности для того, чтобы быть уверенным, что в ближайшие недели, месяцы мы обеспечим необходимую доступность всей медицинский помощи без каких-то существенных изменений плановой и экстренной помощи», — заключил мэр.

Вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 5 декабря. Первыми на добровольной основе прививают людей из групп риска. К ним относятся медицинские и социальные работники, а также учителя и правоохранители. Кроме столицы вакцинация началась и в Подмосковье. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, жители области смогут записаться на прививку с 15 декабря.