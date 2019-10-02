Вакцинацию от гриппа прошли 90 тысяч жителей Балашихи

Жители Балашихи привились от гриппа и ОРВИ вакциной «Совигрипп» в мобильном центре вакцинации около городского МФЦ по улице Советской.

Заведующая кабинетом эпидемиологов Балашихинской областной больницы Мария Круглякова рассказала, что «Совигрипп» — это трехвалентная инактивированная вакцина, штамм которой меняется ежегодно в предстоящий сезон гриппа и ОРВИ.

По словам заведующей, вакцина безболезненная и неопасная.

«Прививка защищает от осложнений и стимулирует иммунитет для быстрого реагирования иммунитета на инфекцию гриппа. К группе риска относятся дети, люди старше 60 лет, люди, страдающие хроническими заболеваниями, работники социально-коммунального обеспечения, работники транспортной сферы, медики и военнослужащие», — уточнила Мария Круглякова.

Она порекомендовала прививаться до начала эпидподъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. «Поэтому возле МФЦ мы развернули мобильный центр вакцинации, где любой желающий смог сделать себе прививку», — пояснила заведующая кабинетом эпидемиологов Балашихинской областной больницы.

С начала осени от гриппа и ОРВИ вакциной «Совигрипп» привились около 90 тысяч жителей Балашихи.

Для того, чтобы сделать прививку в фельдшерско-акушерском пункте, с собой необходимо иметь медицинский полис, чтобы внести вакцину в общую базу поликлиник. При желании можно отметить вакцинацию в медицинской книжке или прививочном сертификате.

Вакцинация в Балашихе началась в сентябре. Привиться можно в поликлиниках с 8 утра до 8 вечера в рабочие дни, включая субботу. Фельдшерско-акушерский пункт дежурит на железнодорожных станциях по субботам.