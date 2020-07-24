Вакцинацию от COVID-19 предложили добавить в национальный календарь прививок

После начала производства препарата от коронавируса в России начнут прививать население. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил внести вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

«Вакцина от коронавируса должна быть доступной для всех категорий граждан, то есть бесплатной. В связи с этим я считаю целесообразным включить ее в национальный календарь прививок», — приводит «Интерфакс» заявление Огуля.

Парламентарий добавил, что вакцинация должна обязательно быть только добровольной. После введения препарата человек будет уже защищен от коронавируса. Если привитый гражданин встретится с зараженным, то он не заболеет или же организм быстро справится с болячкой. По словам Огуля, сезонность вакцинирования от коронавируса будет зависеть от поведения инфекции.

«Вакцина от гриппа является сезонной, то есть обновляется каждый год из-за того, что вирус гриппа постоянно мутирует. Какой будет ситуация с коронавирусом — покажет время, последнее слово должно быть за научным сообществом, эпидемиологами и инфекционистами», — заключил он.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что первую российскую вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в начале августа. Препарат уже показал свою безопасность и эффективность.