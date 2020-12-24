Вакцинацию назвали способом остановить мутацию коронавируса

Коронавирус мутирует с распространением эпидемии. Остановить процесс заражения и появления штаммов поможет вакцинация. Эффективность прививки при этом останется прежней.

Заведующий сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН и профессор Сколтеха Георгий Базыкин рассказал РИА «Новости», почему появляются мутации SARS-CoV-2.

«Чем больше распространяется эпидемия, тем больше мутирует вирус. Тем больше вероятность, что он создаст какие-нибудь проблемы», — заявил он.

Базыкин указал на необходимость «всем прививаться»: благодаря вакцинации у вируса будет отсутствовать возможность эволюционировать. Вакцина при этом, скорее всего, останется эффективной. На ее свойства мутация не повлияет.

Профессор также заметил, что в России новые случаи заражения коронавирусом происходят из-за вируса, который давно циркулирует на территории страны.

Самой опасной ошибкой при лечении COVID-19 врач и телеведущий Александр Мясников назвал неверный подбор препаратов: из рекомендованных ранее некоторые оказались пустышками.