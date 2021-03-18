Врач рассказал, с кого могут начать вакцинацию беременных

Прививать беременных от коронавируса могут начать с тех женщин, которые находятся в группах риска. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.

«За рубежом, по крайней мере в Америке, <…> рекомендуется вакцинировать беременных, особенно тех, которые являются группой риска. Тех беременных, у которых есть диабет второго типа, ожирение, гипертония, какие-то нарушения иммунитета и так далее. Я думаю, что мы к этому моменту тоже скоро подойдем», — рассказала врач в эфире телеканала «Россия 24».

Она добавила, что в России пока не прививают беременных от коронавируса. Специалисты продолжают тщательно изучать такую возможность. По словам Адамян, передача антител от матери к ребенку возможна. Антитела к коронавирусу могут перейти через плаценту или во время грудного вскармливания.

Ранее медработница из Техаса родила ребенка после прохождения вакцинации от коронавируса. Малыш появился на свет уже с антителами, которые он получил через плаценту. Педиатр Пол Гилберт заявил, что это первый известный случай в мире, когда женщина после прививки родила ребенка с антителами.