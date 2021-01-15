Вакцинация жителей Ставропольского края начнется 18 января

В настоящий момент подготовительная работа подходит к концу. Уточняется, что на прививку сможет записаться любой желающий. Это предлагается сделать через портал госуслуг или с помощью единого портала здравоохранения края. Также есть вариант сделать запись, позвонив по номеру «горячей линии»: 122. Еще с этим вопросом можно обратиться в офис МФЦ, информирует INFOX.ru.

В регион будут доставлять вакцину партиями. Губернатор призвал всех местных жителей пройти процедуру вакцинации.