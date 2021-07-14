«Спутник V» не оказывает отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства. Эти отклонения не выявили во время исследований репродуктивной токсичности вакцины.

Об этом РИА «Новости» рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Также в ходе изучения репродуктивной токсичности отечественной вакцины „Спутник V“ не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства», — отметил он.

Мурашко добавил, что беременных женщин, которые находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19, целесообразно вакцинировать с 22-й недели беременности. При этом вакцинироваться рекомендуют только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для ребенка.

Женщинам, которые кормят грудью, пока не советуют вакцинироваться. Дело в том, что пока нет клинических данных по применению вакцины «Спутник V» у таких женщин.

Мурашко подчеркнул, что на практике видно: вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания и осложнений. После прививки коронавирусом заразились не более 2,5% пациентов. При этом большинство заболели в период формирования иммунитета — через две-три недели после второй прививки.