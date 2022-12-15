Здоровье 15 декабря 2022, 20:32 Вакцинация против гриппа в России помогла сократить число госпитализированных Глава Минздрава Мурашко: охват вакцинацией от гриппа помог снизить число госпитализаций РИА «Новости»

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Широкий охват вакцинацией от гриппа помог минимизировать число госпитализированных. Об этом 15 декабря заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Моя поликлиника». Его процитировал ТАСС.

Оказание медицинской помощи на профилактическом этапе включает в себя и вакцинацию против гриппа. По словам главы Минздрава, в уходящем году в России не было проблем с обращением населения в медорганизации. Прививочную программу удалось выстроить на хорошем уровне.

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«К началу сезона мы получили высокий уровень вакцинации против гриппа, что позволяет нам сегодня иметь управляемый процесс и минимизацию госпитализаций», — отметил Мурашко.

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Во время совещания с правительством глава государства Владимир Путин призвал продолжить вакцинацию от гриппа в России, несмотря на завершение массовой иммунизации. Он обратил внимание на то, что число заболевших сезонным заболеванием в стране стремительно растет. Президент добавил, что сам прошел вакцинацию 13 декабря.

Глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева 15 декабря заявила, что пик заболеваемости гриппом в Москве пройден, сообщил RT.