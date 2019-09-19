Вакцинация против гриппа стартовала в Дубне. Что нужно знать?

Вакцинация против гриппа стартовала в Дубне, поскольку число заболевших ОРЗ и ОРВИ увеличивается. Прививки от гриппа дубненцы начали делать в середине сентября. Терапевты говорят, что примерно треть пациентов в день обращаются к ним с симптомами простудных заболеваний.

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Полноценный иммунитет формируется через две недели после укола. Многие дубненцы семьями идут в поликлинику. Так, Надежда Лесникова приучила делать прививки всю семью. Женщина читает, что это лучший способ избежать гриппа и ОРВИ. Она уверяет, что раньше болела два-три раза в год, теперь — ни одного.

«Каждый сентябрь все члены моей семьи делают прививки. Мы ждем объявления в дубненских газетах, что вакцинация началась, быстренько собираемся и идем в поликлинику. Вместе со мной придут прививаться мой супруг, два сына, две невестки и четыре внучки», — отмтеила Надежда Лесникова.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году жителей наукограда защищают от заболевания «Совигриппом». Медики рекомендуют не дожидаться подъема заболеваемости, который эксперты прогнозируют на ноябрь–декабрь. Иммунитет формируется в течение двух-трех недель и остается устойчивым полтора года. Но прошлогодние прививки могут оказаться не актуальны. Врачи говорят, что каждый год штаммы гриппа — разные.

«Вакцина, которую мы используем — инактивированная — содержит убитые штаммы гриппа, чтобы люди не заболели, а у них сформировался специфический иммунитет против гриппа. Вакцина „Совигрипп“ защищает от гриппа А типа H1N1, H3N2 и типа В. То есть — от большинства штаммов», — пояснила участковый терапевт поликлиники Дубненской городской больницы Евгения Исаева.

Источник фото: телеканал «360»

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Вакцинация проводится в поликлиниках дубненской горбольницы. Она бесплатна и доступна для всех. В первую очередь сделать прививки рекомендуется людям, которые входят в группу риска — пенсионерам, детям, а также тем, кто работает в тесном контакте с людьми: врачи, педагоги, работники социальной сферы, торговли и сферы обслуживания.