Вакцинация подростков от коронавируса поможет уберечь взрослых

Прививка от коронавируса для подростков поможет уберечься от заражения не только детей, но и взрослых. Об этом заявил вирусолог Сергей Нетесов в интервью РИА «Новости».

Он уточнил, что ковид чаще всего протекает у детей без симптомов. Однако вирус от этого никуда не девается, и подростки могут заражать всех вокруг, в том числе родственников. Часто российские дети живут в больших семьях с бабушками и дедушками, а для них коронавирус особенно опасен. Поэтому вакцинация «Спутником М» поможет уберечь всех.

«Я знаю целый ряд семейных историй, когда именно дети принесли в семью вирус, и там потом переболели все. С омикроном эта история может повториться», — отметил Нетесов.

Недавно Минздрав опубликовал данные о воздействии «Спутника М» на организм подростков. Ребята, которые уже привились от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Вакцинация от коронавируса в России проводится исключительно добровольно. Для прививки нужно письменное согласие родителей или других законных представителей ребенка.