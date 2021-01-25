Вакцинация от СОVID-19 на предприятиях Подмосковья перешла в активную фазу
Руководитель ведомства Екатерина Зиновьева сообщила, что на предприятиях региона для выполнения заявок на вакцинирование от COVID-19 будут организованы выезды специалистов:
«От трудовых коллективов промышленных предприятий региона поступило порядка 12 тысяч заявок на получение вакцины против COVID-19», — рассказала глава Мининвеста.
Специалисты будут проводить вакцинацию сотрудников предприятий с выездом на место работы. График выездных бригад для проведения данных мероприятий уже формируется, сообщили власти. Сотрудники также смогут самостоятельно привиться в районной больнице, если возникнут сложности с организацией работы выездных бригад на предприятиях.
Замминистра просвещения РФ Виктор Басюк ранее сообщил, что вакцинация от коронавируса носит добровольный характер. В ведомстве заверили, что школьных учителей, отказавшихся от прививки, не будут отстранять от работы.