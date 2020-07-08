Каждый россиянин сможет самостоятельно принять решение делать прививку от коронавирусной инфекции или нет. Вакцинация будет добровольной.

Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«В целом у нас вакцинация в любом случае идет только с согласия самого гражданина. Мы видим, что сегодня интерес к вакцине достаточно высокий», — сообщил министр.

Он отметил, что сегодня граждане уже осознали всю значимость вакцинации. По его словам, за период эпидемии число сторонников прививок увеличилось.

Министр рассказал, что у специалистов нет данных о полном отсутствии реакции иммунной системы человека на коронавирус. Однако он может быть слабее, если человек перенес инфекцию в бессимптомной форме.

Те, которые переболели все-таки тяжело, у них иммунитет сформировался более стойкий. Те, которые перенесли заболевание бессимптомно, видим, что, да, иммунный ответ был слабее, но сказать, что <…> (у тех — прим. ред.), которые перенесли коронавирусную инфекцию, абсолютно никак не прореагировала иммунная система, пока таких данных у нас нет Михаил Мурашко

Мурашко отметил, что сейчас в российских больницах находятся около 112 тысяч пациентов.

«Мы все-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть», — заявил министр.

По его словам, в России ведется углубленная работа над 17 вакцинами. Она уже зарекомендовали себя как перспективные препараты.

На днях Минздрав одобрил выпуск третьего российского лекарства от COVID-19. Он называется «Коронавир». Его смогут принимать только пациенты в стационаре.