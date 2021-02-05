Вакцинация от коронавируса завершилась в московских домах престарелых

В домах престарелых Москвы завершилась вакцинация от коронавируса. Самому старшему пациенту на момент укола исполнилось 104 года.

Около 93% жителей социальных учреждений получили двухкомпонентный препарат, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве работает 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Для них вместе с городскими поликлиниками мы организовали выездную вакцинацию. Сегодня мы завершили этот процесс, всего привиты более девяти тысяч проживающих — это 93% от всех проживающих, у кого нет противопоказаний к вакцинации», — рассказала Анастасия Ракова.

Перед каждым этапом вакцинации человека осматривал врач. Самому старшему ветерану, получившему прививку от коронавируса, исполнилось 104 года. Девятерым пенсионерам на момент вакцинации было больше 100 лет, около 338 человек — больше 90 лет. Все они после укола чувствуют себя хорошо, медработники социальных учреждений продолжают следить за состоянием пациентов.

По статистике, пожилые люди легче переносят вакцинацию от коронавируса. Это объясняется особенностями иммунной системы человека в разном возрасте. У пожилых организм не так ярко реагирует на введение чужеродного белка.