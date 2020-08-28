Вакцинация от коронавируса не принесет осложнений — эксперт
Осложнений при использовании вакцины от коронавируса не должно быть. Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» рассказал эксперт лабораторной диагностики, председатель комитета Федерации лабораторной медицины Александр Соловьев.
Этот препарат ничем не отличается от других используемых вакцин. На этапах первой и второй фазы исследований ученые не зарегистрировали осложнений при его использовании.
Реакции на новую вакцину — ломота в теле, повышение температуры, болезненность в месте инъекции. При подготовке к вакцинации важно помнить, что у некоторой доли вакцинируемых возможна реакция на медицинский препарат.
Во время тестирования летальных случаев не было. Ни среди животных, ни среди добровольцев даже осложнений не было.
«Здесь все спокойно в этом отношении», — отметил Соловьев.
В 2020 году несовершеннолетних не будут прививать от коронавируса. Влияние вакцины на детский организм еще предстоит изучить.