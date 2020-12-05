Вакцинация от коронавируса началась в Москве

Пока сделать прививку можно только медикам, врачам и медработникам. Записаться на процедуру можно через сайт мэра и правительства Москвы. Накануне Сергей Собянин сообщил, что за первые пять часов с момента открытия электронной записи на прививку записались пять тысяч москвичей. Прививку от коронавируса в столице будут делать препаратом «Спутник V».

В ближайшие недели вакцинироваться в городе можно будет всем желающим от 18 до 60 лет без хронических заболеваний. Однако беременным и кормящим вакцинация запрещена.

В Московской области тоже заработали пункты вакцинации. В частности сделать прививку можно в Солнечногорске, Люберцах, Фрязине, Химках, Чехове, Наро-Фоминске, Ногинске, Одинцове, Протвине, Пушкино, Раменском и других городах. Всего подготовлено 70 точек. Вакцину в области уже получили 1897 человек, в том числе 1262 медицинских работника.