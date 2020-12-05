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    05 декабря 2020, 19:19

    Вакцинация от коронавируса началась в Люберцах

    Дарья Морозова

    Вакцинация от коронавируса началась в четырех поликлиниках в Люберцах. Об этом сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу администрации округа.
    Вакцинация от коронавируса началась в Люберцах

    Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках № 2, № 3, № 4 и № 6. Перед вакцинацией необходимо сдать иммуноферментный анализ крови.

    В подмосковном Дзержинском масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса стартует 7 декабря. Об этом сообщила глава городского округа Людмила Иванова в соцсети «ВКонтакте».

    Жителям микрорайона Климовск Подольска также предложили сделать прививку от коронавируса. Вакцинация полагается врачам, медицинским работникам, а также тем, кто не имеет иммунитета к вирусу.

    Главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, что после вакцинации от коронавируса сутки нужно избегать физических нагрузок.

    «Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками», — сказала Наталья Шиндряева.