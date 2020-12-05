Вакцинация от коронавируса началась в Люберцах

Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках № 2, № 3, № 4 и № 6. Перед вакцинацией необходимо сдать иммуноферментный анализ крови.

В подмосковном Дзержинском масштабная бесплатная вакцинация от коронавируса стартует 7 декабря. Об этом сообщила глава городского округа Людмила Иванова в соцсети «ВКонтакте».

Жителям микрорайона Климовск Подольска также предложили сделать прививку от коронавируса. Вакцинация полагается врачам, медицинским работникам, а также тем, кто не имеет иммунитета к вирусу.

Главный врач городской поликлиники № 2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала, что после вакцинации от коронавируса сутки нужно избегать физических нагрузок.

«Мы рекомендуем в течение суток воздержаться от серьезных физических нагрузок. Особенно тем, кто активно ходит в зал и занимается очень серьезными тренировками», — сказала Наталья Шиндряева.