Вакцинация от коронавируса началась в четырех ТЦ на окраинах Москвы

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что вакцинация от коронавируса началась в четырех торговых центрах на окраинах города, сообщило радио «Говорит Москва».

Речь идет о комплексе «Садовод», гипермаркете «Глобус», ТРЦ «Мега Теплый Стан» и «Леруа Мерлен» в селе Юдино.

«Это первые торговые центры, в которых мы открыли возможность вакцинации для людей, предпочитающих проводить выходные за городом», — отметила Ракова.

По ее словам, в ближайшее время планируется увеличить количество таких точек. Помимо прочего, бесплатно сделать прививку можно в городских поликлиниках.