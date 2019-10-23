Вакцинация от гриппа: вся правда о прививках

Нужно ли ставить прививки? Не будет ли от этого только хуже? В разгар простудного сезона многие задаются подобными вопросами. Поэтому съемочная группа «360» отправилась в один из областных мобильных пунктов вакцинирования, чтобы своими глазами все увидеть, снять на камеру и показать вам.

Прививочный пункт, базирующийся прямо у железнодорожной станции в Балашихе еще не открылся, но у входа уже стоит пара человек. Эти-то люди явно понимают, зачем пришли. Первый пошел. У входа еще желающие собрались. Но оказались в этой очереди и бывалые — прививающиеся со стажем. Ставят прививки сразу трем поколениям в семье.

Как пациенту узнать, что ему ставят вакцину от гриппа, а не что-либо другое? Для этого врачи показывают ему, что это именно «Гриппол плюс», то есть любой пациент может попросить показать препарат.

«Грипп довольно легко подхватить. Достаточно находиться рядом с болеющим человеком в течение 10 минут. А если поставлена прививка, у человека уже был иммунный ответ. Иммунитет уже готов к вирусу гриппа, который нападает на человека», — сказала Мария Круглякова, врач-эпидемиолог.

Прививки от гриппа в мобильных пунктах сделали почти 27 тысяч жителей Подмосковья Подробнее

Итак, прививка нужна для того, чтобы ввести в тело частички вируса. Организм может их побороть — человек не заболеет, но при этом незваный гость в памяти клеток останется. И в самый разгар простудного сезона наш иммунитет готов к эффективной обороне.

Прививки разрешены и рекомендованы людям любого возраста, начиная с 6-месяцев. Ставить лучше в октябре–ноябре, то есть сейчас самое время. Все потому, что иммунитету еще нужно две недели на формирование, аккурат к активному подъему заболеваемости. Перед новым годом.

Срок действия вакцины — год. Следующей осенью ставьте новую прививку. Вирус постоянно видоизменяется, а, значит, и противоядие нужно новое.

Заболеть гриппом проще всего детям, беременным, пожилым и людям с хроническими заболеваниями — у них иммунитет уязвим. Также подвержены недугу работники социальной сферы — коммунальщики, учителя, медики, военные.

И если вы все-таки надумали — прививку можно поставить бесплатно в любой поликлинике после осмотра терапевта. Или в мобильных передвижных пунктах у торговых центров, железнодорожных и станций метро.