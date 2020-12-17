Вакцинация от COVID-19 появилась в календаре прививок

В календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям добавили вакцинацию от коронавируса. Прививать россиян планируют по уровням приоритета.

Минздрав изменил календарь прививок своим приказом, который опубликован на официальном портале правовой информации.

«Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям <…> дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — отмечено в документе.

Работников медицинских и образовательных учреждений будут вакцинировать в порядке приоритета. На прививку в первую очередь могут рассчитывать сотрудники организаций социального обслуживания, проживающие в соцучреждениях, больные хроническими заболеваниями, в том числе и страдающие ожирением.

Тех, кто работает в транспортных и энергетических организациях, отнесли к приоритету второго уровня. Сюда же включили сотрудников силовых ведомств и пунктов пропуска через границу, вахтовиков и волонтеров. Относятся к нему военнослужащие и работники сферы услуг.

Госслужащих, студентов и призывников отнесли к приоритету третьего уровня.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести вакцинацию от СОVID-19 в календарь прививок