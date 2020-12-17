Вакцинация от COVID-19 появилась в календаре прививок
Минздрав изменил календарь прививок своим приказом, который опубликован на официальном портале правовой информации.
«Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям <…> дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», — отмечено в документе.
Работников медицинских и образовательных учреждений будут вакцинировать в порядке приоритета. На прививку в первую очередь могут рассчитывать сотрудники организаций социального обслуживания, проживающие в соцучреждениях, больные хроническими заболеваниями, в том числе и страдающие ожирением.
Тех, кто работает в транспортных и энергетических организациях, отнесли к приоритету второго уровня. Сюда же включили сотрудников силовых ведомств и пунктов пропуска через границу, вахтовиков и волонтеров. Относятся к нему военнослужащие и работники сферы услуг.
Госслужащих, студентов и призывников отнесли к приоритету третьего уровня.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил внести вакцинацию от СОVID-19 в календарь прививок