Вакцинация от COVID-19 снижает риск госпитализации в десятки раз

Люди, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, попадают в больницы в 10-22 раза чаще, чем привившиеся. Об этом говорится в исследовании Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

«Частота госпитализаций среди невакцинированных примерно в 10-22 раза выше, чем среди вакцинированных взрослых, — сказано в документе.

С 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, которые были одобрены американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил Белый дом. Позже эту информацию подтвердили и в Госдепартаменте США.

Вакцины будут считаться те, что одобрены американским медицинским регулятором FDA или те, которые утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ, отмечалось в сообщении. Российские вакцины, включая самую популярную «Спутник V», на сегодняшний день пока не получили одобрения ВОЗ или FDA.