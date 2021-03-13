Случаи смерти среди вакцинированных от коронавируса связаны не с прививками, а с другими болезнями, с которыми люди сталкиваются вне зависимости от того, делают они прививку или нет. Об этом «360» рассказал профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Отечественный препарат «Спутник V», как и другие вакцины от коронавируса, созданные на основе аденовируса, считается достаточно безопасным. Когда речь идет о миллионах людей, которые проходят вакцинацию, среди них каждый день кто-то заболевает и может умереть, но это не связано с прививками, объяснил вирусолог.

«Дело в том, что когда проводится вакцинация против какой-либо инфекции, и проводится массово, то вовлекаются миллионы людей, которые получают эту вакцину. Когда речь идет о миллионах людей пожилого возраста, смерть среди таких людей может быть связана со случайными болезнями и обязательно будет встречаться. Если вот просто этих людей пронаблюдали без всякой вакцинации, вы отметили бы, что среди этих людей каждый день кто-то умирает от инсульта, от инфаркта и еще от других болезней, которые характерны для людей пожилого возраста. Это совершенно естественная вещь. И если вы делаете прививки людям, то они точно так же, как привитые, будут умирать, в результате вы обязательно получите такие совпадения: человек привит, а потом у него инсульт, и он умер. Но это не связано с вакциной», — сказал Альтштейн.

Профессор отметил, что обычно такие случаи разбирают специальные комиссии. И из того, что известно на сегодняшний день, нет ни одного доказанного случая смерти из-за вакцины.

«Когда вы человека вакцинируете, это же не значит, что вы его делаете бессмертным, что он не может умереть от обычных своих заболеваний, которые характерны для его возраста», — подчеркнул Альтштейн.

Вирусолог также рассказал об отличиях американских вакцин Pfizer и Moderna от российского «Спутника V».

«В основе вакцин Moderna и Pfizer другого вируса нет, там в основе РНК коронавирусная. У коронавируса длинный геном, это последовательность нуклеотидов длинная, в такой вакцине — часть этого генома», — заявил ученый.

Вирусолог указал, что американские вакцины очень отличаются от «Спутника V». Единственное, что в них общего, — это то, что в конечном итоге в ответ на вакцину возникает коронавирусный белок, против которого вырабатывается иммунитет. По своей конструкции и механизму действия они совершенно разные.

Ранее в Словакии глава Минздрава ушел в отставку на фоне разногласий из-за закупки вакцины «Спутник V». Эксперты не исключили, что разрастание кризиса может привести к расторжению договора о закупках препарата.