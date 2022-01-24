Вакцинация детей в Сингапуре показала низкие риски по сравнению с возможными осложнениями болезни

Вакцинация детей в Сингапуре показала низкие риски возможных осложнений. Риск появления миокардита из-за заражения коронавирусом в 450 раз выше, чем потенциальные побочные эффекты вакцин, заявил глава Минздрава Сингапура Он Е Кун.

«Риск возникновения миокардита при вакцинации составляет один случай на один миллион, при этом при инфицировании коронавирусом — 450 случаев на один миллион», — процитировало министра издание The Straits Times.

Согласно наблюдениям, на результаты которых он ссылается, после прохождения вакцинации у детей не было выявлено ни одного побочного эффекта. В Сингапуре прививки от COVID-19 делают детям от пяти лет с помощью препарата Pfizer-BioNTech.

При этом у каждого ребенка из тысячи заразившихся начинался мультисистемный воспалительный синдром. Он становится причиной поражения органов из-за их сильного воспаления, что в том числе может приводить и к смерти.

Министр добавил, что за всю историю пандемии в Сингапуре коронавирус подтвердили у 17 тысяч детей. В больницу из них попали больше 2,5 тысяч.