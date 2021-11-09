«Считать трупы?»: Мясников высказался об обязательной вакцинации в Петербурге

Врач и телеведущий Александр Мясников высказался о введении в Санкт-Петербурге обязательной вакцинации всех жителей старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.

В своем Telegram-канале Мясников сначала опубликовал новость о введении обязательной вакцинации для определенных групп лиц, а после прокомментировал это вопросом: «А что, лучше хладнокровно считать трупы?».

Вакцинация стала обязательной для всех жителей Петербурга старше 60 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. На сайте регионального Роспотребнадзора размещено постановление главного санитарного врача города.

Помимо этого, в обязательном порядке прививки против СОVID-19 нужно будет делать сотрудникам аэропорта Пулково, организациям, которые работают в Большом порту Санкт-Петербурга и пассажирском порту «Морской фасад».

Это требование также коснется студентов техникумов, колледжей и вузов, которым больше 18 лет, для прохождения практики или занятий вне подразделений своих образовательных учреждений.