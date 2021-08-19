Названо оптимальное время для вакцинации от гриппа

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала РИА «Новости», когда лучше всего пройти вакцинацию от гриппа. По ее словам, оптимальное время — сентябрь–ноябрь.

Она подчеркнула, что очень важно привиться от гриппа именно на фоне пандемии коронавируса. Во-первых, если заразиться одновременно двумя вирусами — болезнь может проходить очень тяжело и привести к непредсказуемым последствиям.

«А во-вторых, по клинической картине эти две вирусные инфекции часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующей патологией», — сказала Пшеничная.

Она добавила, что между прививкой от гриппа и завершением полного курса вакцинации от коронавируса должно пройти не менее месяца.

«Сейчас самое главное не расслабляться. Если грипп практически не регистрировался в прошлый эпидемический сезон, это не значит, что он не придет и в этом», — заключила специалист.

Другие специалисты также считают, что этой осенью в России начнется эпидемия гриппа, показатели заболеваемости будут выше, чем в прошлом году, добавило ИА НСН.