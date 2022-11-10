Здоровье 10 ноября 2022, 05:45 Вакцина против новых вариантов «омикрона» готова к испытаниям Центр Гамалеи разработал вакцины против вариантов штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА Pxhere

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Разработку специализированной вакцины против вариантов штамма коронавируса «омикрон» ВА.4 и ВА.5 завершил центр имени Гамалеи. Об этом в комментарии «Известиям» сообщил директор организации Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина готова к испытаниям.

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Препарат сделан на основе другой российской вакцины — «Спутник V». Их отличия заключаются в наборе антигенов против штаммов ВА.4 и ВА.5.

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Несмотря на завершение разработки препарата, выход его производства на рынок откладывается из-за процедуры регистрации. Авторы вакцины опасаются, что пройдет большой отрезок времени и антигенный состав придется менять. С распространением нового штамма «цербер» проблема с актуальностью вакцин может встать еще острее.

Вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев ранее предупреждал, что варианты штамма «омикрон» BQ.1 и BQ.1.1, который известен как «цербер», в скором времени могут заместить распространенные варианты омикрон-штамма в стране BA.4 и BA.5. Но этот процесс будет более медленным, чем смена «дельты» на «омикрон».