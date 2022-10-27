Вакцина против коронавируса «Конвасэл» вышла в гражданский оборот | 360°

Здоровье 27 октября 2022, 12:29 Вакцина против коронавируса «Конвасэл» вышла в гражданский оборот Глава ФМБА Скворцова объявила о выходе вакцины «Конвасэл» в гражданский оборот РИА "Новости"

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Вакцина против коронавирусной инфекции «Конвасэл», разработанная сотрудниками Федерального медико-биологического агентства, вышла в гражданский оборот. Об этом рассказала глава ФМБА Вероника Скворцова, написало РИА «Новости».

Руководитель агентства заявила, что вакцина также сможет эффективно противостоять варианту ковида «цербер».

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«Ситуацию в целом не меняет появление новых подвидов вируса, в России основными остаются варианты „омикрона“ ВА.5 и ВА.4», — отметила Скворцова.

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На данный момент «Конвасэл» доступен лишь гражданам до 60 лет, но в будущем показания применения расширят и для более пожилых людей.

«Думаю, уже в 2022 году. На первом этапе вакцина предназначена для возрастной группы от 18 до 60 лет. Параллельно мы проводили исследования для более возрастной категории», — добавила глава ФМБА.

Ранее ФАС сообщала, что стоимость вакцины «Конвасэл» составит 433 рубля, писал «Царьград». Препарат включили в реестр жизненно необходимых, он эффективно справляется со всеми известными штаммами вируса.