Вакцина Pfizer справилась с бразильским штаммом коронавируса

Вакцина от коронавируса, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, смогла нейтрализовать бразильский штамм вируса. Исследование проводилось в лабораторных условиях. Результаты опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Разработчики вакцины провели исследование совместно с учеными их Техасского университета. Вирусологи исследовали образцы крови участников последней стадии клинических испытаний препарата. К тому времени добровольцам ввели уже два компонента вакцины Pfizer и BioNTech.

В их крови ученые нашли антитела, способные справиться с новыми штаммами вируса.

По сравнению с нейтрализацией штамма USA-WA1/2020, распространившегося в январе 2020 года, иммунный ответ на британский штамм B.1.1.7 и бразильский штамм P.1 оказался примерно таким же. Нейтрализация южно-африканского штамма B.1.351 была «немного ниже», сказано в результатах исследования.

Вакцина американского фармацевтического гиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech — одна из наиболее распространенных в мире. Компании уже заключили соглашения на поставку 1,3 миллиарда доз препарата. В 2022 году они намерены выпустить три миллиарда доз.