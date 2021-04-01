Вакцина от рака мозга прошла первые испытания в Германии

Врачи из Германии сообщили об успешной первой фазе клинических испытаний вакцины, которая поможет побороть опухоль мозга (диффузную глиому). Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Диффузные глиомы сложно поддаются лечению. Опухоль распространяется по всему головному мозгу, поэтому хирургическим способом удалить ее очень сложно. Химиотерапия и лучевое облучение эффективны только на 70%.

Специалисты из Медицинского университета Мангейма и отделения Немецкого онкологического исследовательского центра выяснили, что в клетках опухоли мутирует белок IDH1. Изменение в его геноме свойственны только для глиомы. В здоровых тканях он не встречается. Разработанная вакцина позволяет сформировать безопасную реакцию иммунной системы организма, если белок начнет мутировать.

Препарат разработали в 2019 году. В его основе лежит искусственный фрагмент мутировавшего белка IDH1. В ходе доклинических испытаний на животных выяснилось, что вакцина может не только предупредить, но и остановить рост раковых клеток.

В первой фазе клинических испытаний приняли участие 32 пациента с диагностированной глиомой. Они проходили стандартное лечение, а вакцину получали в качестве дополнительного препарата. Всего им сделали восемь инъекций.

Серьезных побочных эффектов у участников испытаний не обнаружили. У 93% иммунная система отреагировала на мутировавший белок. Больше чему у половины пациентов опухоль перестала расти.

Специалисты отметили, что об эффективности вакцины говорить еще рано. Пока известно только то, что она безопасна и не вызывает серьезных последствий. Ученые намерены дальше проводить испытания и комбинировать вакцину с другими способами лечения глиом.