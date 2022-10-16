Вакцина от ковида «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом в истории России | 360°

Здоровье 16 октября 2022, 01:44 Поделиться Telegram

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Viber Вакцина от ковида «Спутник V» стала самым экспортируемым препаратом в истории России Глава РФПИ Дмитриев: «Спутник V» стал самым экспортируемым препаратом в истории России РИА «Новости»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» оказалась самым экспортируемым препаратом за всю историю страны. Об этом заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«РФПИ создал такую виртуальную фарма-кампанию буквально за несколько месяцев и сумел продать на экспорт „Спутник“ более чем на 1,3 миллиарда, фактически увеличив экспорт вакцинных препаратов в 20 раз только за счет экспорта „Спутника“» — сказал Дмитриев в фильме режиссера Сергея Брилева «Выход из карантина. Через Эмираты».

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Он подчеркнул, что российский препарат доказал свою эффективность в большом количестве стран. Гендиректор фонда сравнил работу своих специалистов с игрой сразу на 70 шахматных досках. Он пояснил, что в каждой стране нужно было получить согласие местных властей, а таже провести клинические испытания и запустить производство вакцины.

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«Это потребовало сотен правильных решений команды РФПИ в очень многих областях», — заявил Дмитриев.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ковид вошел в циркуляцию группы респираторных инфекций. При этом заболевание нарушило сезонность гриппа и ОРВИ.

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