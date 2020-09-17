Вакцина от коронавируса не даст пожизненного иммунитета — центр «Вектор»
«Я бы советовал через год, два или пять лет пройти ревакцинацию вакциной „ЭпиВакКорона“. Она сконструирована так, что не имеет ограничений по ревакцинации. Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо. То есть мы пожизненно себе никаких изменений не вносим», — сообщил Рыжиков в прямом эфире в Instаgrаm Роспотребнадзора.
Он добавил, что после вакцинации иммунитет будет держаться недолго, чтобы человек смог привиться снова. При этом в вакцине нет вирусных белков или его генома.
«Ее действие формирует точечный иммунный ответ. Беспокоиться об отдаленных последствиях при вакцинации такой вакциной, я думаю, не стоит», — заверил специалист.
Сейчас Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовит документы для патента. В ближайшее время в открытом доступе появятся результаты исследования вакцины «ЭпиВакКорона». На третьем этапе тестов специалисты планируют привлечь не менее трех тысяч добровольцев.