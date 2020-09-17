После введения вакцины от коронавируса в организме вырабатывается иммунитет к инфекции. Но препарат не может обеспечить защиту на всю жизнь, заявил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.

«Я бы советовал через год, два или пять лет пройти ревакцинацию вакциной „ЭпиВакКорона“. Она сконструирована так, что не имеет ограничений по ревакцинации. Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо. То есть мы пожизненно себе никаких изменений не вносим», — сообщил Рыжиков в прямом эфире в Instаgrаm Роспотребнадзора.

Он добавил, что после вакцинации иммунитет будет держаться недолго, чтобы человек смог привиться снова. При этом в вакцине нет вирусных белков или его генома.

«Ее действие формирует точечный иммунный ответ. Беспокоиться об отдаленных последствиях при вакцинации такой вакциной, я думаю, не стоит», — заверил специалист.

Сейчас Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готовит документы для патента. В ближайшее время в открытом доступе появятся результаты исследования вакцины «ЭпиВакКорона». На третьем этапе тестов специалисты планируют привлечь не менее трех тысяч добровольцев.