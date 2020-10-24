Вакцина от коронавируса в виде спрея для носа появится в России

Российскую вакцину от коронавируса начали разрабатывать в виде капель и спрея для носа. Речь идет о препарате, над которым работают в Научно-исследовательском институте (НИИ) гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге.

«Вакцина, которую разрабатывают ученые НИИ гриппа, предполагает интраназальное применение — то есть в виде капель или спрея в нос», — передает ТАСС слова представителя института.

Сейчас ученые начали доклинические исследования на животных, уточняет РИА ФАН. И если все процедуры завершатся успешно, то уже в 2021 году препарат испытают на добровольцах. Эксперты также не исключают, что капли будут защищать и от гриппа.

Ранее глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной, как только наладится масштабное производство препарата. При этом он добавил, что и платные варианты тоже будут рассматриваться правительством. Кроме того, государственный деятель отметил, что Россия занимает лидирующую позицию в мире по обхвату населения тестами на коронавирус.