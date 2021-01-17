Вакцина от коронавируса центра Чумакова поступит в гражданский оборот весной

Разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова, вероятно, поступит в гражданский оборот уже в марте 2021 года. Об этом рассказал директор по развитию научного учреждения Константин Чернов.

«Нашу вакцину ждать в гражданском обороте, наверное, в районе марта. <...> В вирусе сейчас обнаружено уже более 50 вообще белков различных. Когда мы представляем организму весь спектр всего, что там находится, то мы рассчитываем на то, что наша защита будет более комплексная» — сказал Чернов в эфире канала «Россия 1».

Пока центр занимается завершением второй стадии клинических испытаний новой вакцины. Эффективность инактивированной вакцины проверяют на добровольцах. Чернов выразил надежду на то, что их вакцина получится «более комплексной».

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