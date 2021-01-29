Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» появится в феврале

«В феврале мы также запустим однокомпонентную вакцину — мы назвали ее „Спутник Лайт“», — говорится в сообщении.

В январе Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». По словам главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, «Спутник V» — это не один препарат, а платформа вакцин, уточнила газета «Известия». Кроме того, новая версия будет ориентирована на внешние рынки. А в России чаще будет использоваться «Спутник V».

Также Дмитриев добавил, что «облегченная» вакцина будет обеспечивать защиту от инфекции до 85%, передало ИА Nation News.

Ранее «Газета.ru» сообщила, что Гвинея стала второй африканской страной, которая зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».