Вакцина от коронавируса: совместимость с другими прививками, противопоказания и возможные реакции

Вакцинация хоть и массовая, но все же добровольная. Процедура выполняется только по желанию. Особенно важно знать, кому нельзя вакцинироваться.

«Противопоказаниями являются детский возраст, до 18 лет, это беременность, кормление грудью, также имеющие тяжелые аллергические реакции и, кроме того, если человек находится в стадии острого заболевания. Это любое инфекционное заболевание с повышением температуры», — сказала главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения Московской области Зинаида Труш.

Ставить прививки тем, кто уже переболел, имеет смысл. Если с момента болезни прошло больше полугода и антител не осталось. Ведь переболевший, по сути, в тех же условиях, что и те, кто не болел. Но в любом случае все зависит от медосмотра.

Еще один популярный вопрос — можно ли делать прививку от ковида после вакцины от гриппа и заменяет ли одно другое? На самом деле, прививки друг другу не мешают и даже помогают. Главное — выдержать интервал около месяца. А вот, как многие могли надеяться, что ковид-вакцина победит и грипп, или наоборот — такого не бывает.

В нынешней ситуации, при условиях распространения коронавирусной инфекции, можно заболеть также и гриппом. И вот микс-инфекция, она будет протекать тяжело. Необходимо вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса Зинаида Труш главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Подмосковья

Что касается любых других прививок, их тоже можно делать после «Спутника», только подождите месяц с момента введения второй порции вакцины.

Врачи уверяют — не нужно бояться возможного недомогания после прививки. Небольшая температура, слабость и покраснение в месте укола — это нормально. В любом случае, после процедуры домой сразу не отпустят: полчаса нужно побыть под наблюдением в медпункте, чтобы исключить какие-либо последствия.

Ответим на еще один популярный вопрос — нужна ли самоизоляция после вакцинации. Однозначно — нет. Единственное, что требуется — в ближайшие три дня избегать стрессов для организма: переохлаждения, перегрева, сильных физических нагрузок и, конечно, алкоголя.

Для записи на прививку в Московской области нужны только паспорт и медицинский полис. Причем прописка ни на что не влияет.

Если человек прописан в Москве или любом другом субъекте, имеет иной полис, но проживает в Московской области — естественно, может записаться на вакцинацию в Подмосковье.

Записаться на вакцинацию в московском регионе можно по телефону 122 и онлайн — на портале «Госуслуги». Во втором случае в спецокне вбиваем номер полиса и дату рождения. Нажимаем «Перейти в электронную регистратуру», а дальше выбираем поле «Вакцинация против COVID-19» и ищем свою поликлинику. Останется ввести адрес электронной почты и подтвердить прием.

Всего прививки делают в 93-х медучреждениях Подмосковья. Также в регионе развернут пункты мобильной вакцинации от коронавируса.