Вакцина против коронавируса «Спутник V», которую разработали в НИЦ им. Гамалеи, будет действовать лучше естественного иммунитета. Она обеспечит у привитых пациентов больший уровень иммунного ответа, чем у тех, кто переболел COVID-19.

Об этом рассказал заместитель директора центра по научной работе член-корреспондент РАН Денис Логунов во время онлайн-брифинга, который был посвящен первой зарегистрированной в мире вакцине от коронавируса «Спутник V». Его слова процитировал ТАСС.

Наша схема иммунизации обеспечивает больший уровень иммунного ответа у вакцинированных, нежели чем у переболевших. Эта разница составляет примерно 8-10 раз Денис Логунов

Логунов отметил, что такая схема вызывает у пациентов иммунный ответ в 100% случаев. Это показали как доклинический, так и клинические исследования. Он подчеркнул, что для лучшего формирования иммунитета вакцину от коронавируса вводят в два этапа. Перерыв между ними составляет 21 день.

По словам Логунова, безопасность препарата уже доказали — третья фаза испытаний нужна лишь для того, чтобы провести исследования его эпидемиологической эффективности. Это очень важный вопрос, который нуждается в исследовании. Чтобы получить верные результаты, нужно протестировать препарат на большом количестве людей — именно поэтому в третьем этапе примут участие 40 тысяч добровольцев.

«Естественно, будет исследоваться безопасность и иммуногенность в рамках этой стадии, но в целом наша платформа является доказанной по всей безопасности», — подчеркнул он.